Admira-Stunk wegen Ex-Coach Lederer

Vor dem wichtigen Halbfinale des ÖFB-Cups ziehen Donnerwolken über der Südstadt auf: am Dienstag wurde Ex-Admira-Wacker-Coach Oliver Lederer als neuer TV-Experte beim Bezahlsender Sky bestätigt, nun drohen ihm Konsequenzen. Pikant: der Vertrag des 39-Jährigen in der Südstadt wurde nie aufgelöst, eine zusätzliche Beschäftigung würde also eine offizielle Genehmigung von der Admira erfordern.

Wie 90minuten.at berichtet, hätte dies nie stattgefunden. Admira-Manager Amir Shapourzadeh sagte dem Onlineportal: "Wir möchten hiermit klarstellen, dass Herr Lederer keine offizielle Zustimmung für eine anderweitige Tätigkeit von uns als aktuellem Arbeitgeber erhalten hat." Lederer befinde sich nach wie vor in einem Angestelltenverhältnis, würde weiterhin Gehalt von der Admira beziehen: "Wir haben einer Tätigkeit bei Sky, bei aller Wertschätzung für den Sender, nicht zugestimmt und werden das auch während des laufenden Dienstverhältnisses nicht tun."

Die Admira scheint demnach, Lederers TV-Karriere blockieren zu wollen. Die einzige Lösung wäre eine vorzeitige Vertragsauflösung. Doch Shapourzadeh winkt ab: "Bislang konnte über eine einvernehmliche Auflösung keine Einigung erzielt werden."

