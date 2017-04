Kreissl klärt Djuricin-Gerücht auf

Samstag, 22.04.2017

Laut einem Bericht der Kronen Zeitung soll Sturm an einer Rückkehr von Marco Djuricin basteln. Der 24-Jährige ist aktuell von Red Bull Salzburg an Ferencvaros verliehen. Sturm-Sportdirektor Günter Kreissl entschärft das Gerücht im Interview mit SturmNetz aber massiv: "Das würde mich auch interessieren, wer so etwas kommuniziert. De facto ist es einfach nicht richtig. Es hat keinerlei Kontakt zu Marco oder seinem Berater gegeben. Das wäre essentiell, wenn man jemanden verpflichten will. Es ist eine Ente, dass wir an einer Rückkehr basteln", so Kreissl.

"Aktuell gibt es wie gesagt keine Aktivitäten in diese Richtung, dafür gibt es einfach zu viele Fragezeichen. Daher war es ein schlecht informierter Kollege, der das weitergegeben hat. Aber interessant ist Marco Djuricin für Sturm natürlich immer", erklärt Kreissl.

Marco Djuricin im Steckbrief