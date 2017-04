Diesen Goalie will Schinkels im ÖFB-Team sehen

Samstag, 01.04.2017

Nach dem Rücktritt von Ramazan Özcan und den Verletzungen von Robert Almer und Andreas Lukse tauchten auf der Torhüterposition im ÖFB-Nationalteam zuletzt einige Fragen auf. Nun mischt sich auch Frenkie Schinkels in die Goalie-Diskussion ein. "Ich hoffe, dass der Teamchef einmal wegen Christoph Riegler bei uns vorbeischaut", sagt der St.-Pölten-Sportdirektor in der Pause des Spiels gegen Rapid bei Sky.

Schinkels begründet seine Forderung: "Er ist am Fuß vielleicht nicht ganz so stark, aber auf der Linie richtig gut und das ist bei einem Torwart das Wichtigste." Der Vertrag des ehemaligen U21-Nationaltorhüters läuft beim SKN mit Ende der Saison aus. Schinkels strebt jedoch eine Verlängerung mit dem 25-Jährigen an.

