Österreich nach Sieg in Eliterunde voll dabei

Samstag, 25.03.2017

Nach dem 1:1 im Auftaktspiel gegen Frankreich gewann das Team von Hermann Stadler gegen Schweden mit 3:1. Vor heimischer Kulisse in Rohrbach an der Lafnitz sorgte Aldin Aganovic kurz nach der Pause für die Führung, Romano Schmid setzte wenig später per Elfmeter einen weiteren Treffer nach. Kurz vor dem Ende kamen die Gäste auf ein Tor heran, ehe Aganovic in der Nachspielzeit einen Doppelpack schnürte und das Spiel zu Gunsten der Österreicher entschied.

In der Tabelle liegen die Rot-Weiß-Roten Youngsters mit vier Punkten nun ex aequo mit Frankreich an der Spitze. Nächster und letzter Gegner ist am Dienstag die Ukraine, gegen die bereits ein Remis reicht, gespielt wird in Bad Waltersdorf. Die Franzosen treffen zeitgleich in Gleisdorf auf Schweden. Die Sieger sowie die besten sieben der insgesamt acht Gruppenzweiten qualifizieren sich für die von 3. bis 19. Mai stattfindende EM in Kroatien.

Österreichs U17-Nationalteam im Überblick