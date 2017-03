Tragödie um Ex-ÖFB-Teamspieler Ogris

Donnerstag, 23.03.2017

Die allerschlimmsten Befürchtungen scheinen tatsächlich eingetroffen zu sein. Der Ex-ÖFB-Teamkicker Ernst Ogris musste ins Spital gebracht werden, leidet an einer Virusinfektion. Laut Kronen Zeitung sind Niere, Herz, Leber und Gehirn betroffen, es wird gar vom Schlimmsten ausgegangen. Der 49-Jährige sei für eine Operation nicht stabil genug, man hat wenig Anlass zur Hoffnung. Der Ex-Kicker, der in Deutschland für die Hertha spielte, sei in künstlichem Tiefschlaf versetzt worden.

Ernst Ogris war bis zuletzt dem Fußball verfallen, trainierte den SV Eichgraben in der zweiten Klasse. Seine Karrierehöhepunkte: als Aktiver hatte er seine beste Zeit bei der Admira, zwei Mal trug er das österreichische Teamdress und trug sich gar als Torschütze in die Annalen des ÖFB ein. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie und den Angehörigen.

