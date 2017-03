Wechselt Pichlmann die Sportart?

Montag, 13.03.2017

Wechselt Wacker-Innsbruck-Stürmer Thomas Pichlmann die Sportart? Was kurios klingt, könnte durchaus Realität werden: Laut der Tiroler Tageszeitung könnte der 35-Jährige Kicker bei den Swarco Raiders werden. "Es kann nicht von einem Vollzug gesprochen werden, das wäre Quatsch, es gibt aber eine Idee. Er hat schon einmal vorgespielt und ist sehr talentiert", sagt Raiders-Head-Coach Shuan Fatah.

Pichlmanns Vertrag bei Wacker läuft im Sommer aus. In 17 Ligaspielen erzielte er in der laufenden Saison vier Tore. "Das Ei würd' ich schon treffen. Es ist ein Gedankenspiel, das aus seiner Blödelei entstand, aber überhaupt noch nichts Konkretes", so Pichlmann.

