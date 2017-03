Trainerwechsel: Chabbi neuer Coach in Ried

Mittwoch, 01.03.2017

Informationen der Zeitung zufolge, soll Chabbi am Mittwochvormittag in Ried gesichtet worden sein, noch heute sollen die Verhandlungen starten. Chabbi, der die Pressekonferenz seines Klubs Austria Lustenau damit verpassen wird, könnte schon am Samstag beim Heimspiel gegen die Wiener Austria auf der Trainerbank sitzen.

Bis zuletzt saß dort noch der Deutsche Christien Benbennek, der nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge mit einem Torverhältnis von 2:14 aber in die Kritik geraten ist. Die Rieder liegen in der Tabelle aktuell aufgrund des schlechteren Torverhältnisses auf dem letzten Platz noch hinter dem SV Mattersburg. Eine offizielle Bestätigung des Vereins gibt es bis dato nicht.

