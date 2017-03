Der Major zeigt sich mit Maske

Mittwoch, 15.03.2017

Auf Facebook postete der 34-Jährige ein Foto mit Major-Haube und Gesichtsmaske, die ihm das Fußballspielen trotz des noch nicht voll ausgeheilten Jochbeinbruchs ermöglichen soll. "Leichtes Training heute schon absolviert und morgen dann der Kontrolltermin im AKH beim Professor Doktor", schreibt Maierhofer.

Am Samstag (16 Uhr), wenn sein SV Mattersburg bei Rapid antritt, könnte er damit schon wieder am Spielfeld stehen. Zuletzt warf der ehemalige Hütteldorfer den Spielern des Rekordmeisters fehlende Mentalität vor. Rapid-Trainer Damir Canadi antwortete daraufhin: "Wenn er so etwas sagt, muss er auch mit den Konsequenzen leben. Wir haben davon gelesen. Die Mannschaft und ich freuen uns schon auf ihn."

