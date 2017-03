FAC reagiert auf Horn-Vorwurf

Mittwoch, 29.03.2017

Wie die NÖN berichteten, wirft der SV Horn dem Konkurrenten FAC vor, jene Gerüchte lanciert zu haben, wonach Keisuke Honda die Zahlungen an den Klub einstellen will. "Wir wissen, dass dieses Gerücht vom FAC - und zwar in Form des Herrn Eigl (Obmann-Stv., Anm.) - in die Welt gesetzt wurde", wird Horn-Manager Sönke Niklas zitiert. Eigl selbst dazu: "In Wien gibt es eben diese Gerüchte bezüglich Horn - ich habe mich nur umgehört, ob irgendjemand etwas weiß. Nicht mehr."

Am Nachmittag sendete der FAC dann eine Stellungnahme aus: "Unser Fokus liegt darauf die aktuelle sportliche Situation zu verbessern. Wir möchten aus eigener Kraft den Klassenerhalt schaffen und werden dabei nie einem unserer Konkurrenten vorsätzlich einen Schaden zufügen. Im Fußball wird es immer Gerüchte und Raum für Spekulationen geben. Daran beteiligen wir uns jedoch bestimmt nicht. Allerdings kann ich versichern, dass wir vom FAC stets bemüht sind den vorgegebenen Fair-Play Gedanken zu leben und einzuhalten. Es sind noch 11 Runden zu spielen und wir wünschen allen Teams der SGEL ein spannendes Saisonfinish."

