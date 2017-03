Maierhofer: "Alle waren gegen uns"

Sonntag, 19.03.2017

In der 21. Minute ging es plötzlich rund. Kopf an Kopf standen sich Steffen Hofmann und Stefan Maierhofer gegenüber. Ein Foul des Majors erhitzte die Gemüter. Nach dem Spiel äußerten sich die beiden ehemaligen Teamkollegen zur Situation.

"Wir kennen uns gut und sind am Platz beide emotional. Danach ist alles wieder gut", gab Rapid-Kapitän Hofmann gegenüber Sky zu Protokoll. "Es war kein schlimmes Foul, aber ein Einsteigen, wie es nicht sein muss. So ist er. Als er noch bei uns war, habe ich es gut gefunden, nun nicht mehr so."

Baumgartner-Kritik an Fans

Maierhofer selbst verteidigte sich: "In so einem Spiel geht es zur Sache. Ich habe ihn nicht verletzt. Es war ein Foul und ich habe dafür Gelb gesehen." Damit sei die Sache gegessen. Der 34-jährige Stürmer, der aufgrund eines zuletzt erlittenen Jochbeinbruchs mit Maske auflief, liebt emotionsgeladene Spiele wie dieses. Die Anfangsphase, als David Atanga Mattersburg nach 25 Sekunden in Führung schoss, hat es ihm besonders angetan.

Erlebe die internationalen Top-Ligen bei DAZN im LIVE-Stream. Hol dir deinen Gratismonat!

Die Liga-Starts der letzten 10 Rapid-Trainer © GEPA 1/11 Neun Punkte in zehn Liga-Spielen - Damir Canadis Rapid-Start lief nicht nach Wunsch. Manche Vorgänger haben aber eine noch schlechtere Bilanz. Die Liga-Starts der letzten 10 Rapid-Trainer im Ranking: /at/sport/fussball/diashow/1703/rapid-coaches-schlecht/sk-rapid-wien-trainer-schlechteste-liga-starts-georg-zellhofer-damir-canadi-lothar-matthaeus-peter-pacult.html © GEPA 2/11 10. Heribert Weber (1998): 7 Siege, 2 Remis und 1 Niederlage in den ersten zehn Liga-Spielen => 23 Punkte /at/sport/fussball/diashow/1703/rapid-coaches-schlecht/sk-rapid-wien-trainer-schlechteste-liga-starts-georg-zellhofer-damir-canadi-lothar-matthaeus-peter-pacult,seite=2.html © GEPA 3/11 9. Ernst Dokupil (2000): 6 Siege, 3 Remis, 1 Niederlage => 21 Punkte /at/sport/fussball/diashow/1703/rapid-coaches-schlecht/sk-rapid-wien-trainer-schlechteste-liga-starts-georg-zellhofer-damir-canadi-lothar-matthaeus-peter-pacult,seite=3.html © GEPA 4/11 8. Zoran Barisic (2013): 5 Siege, 3 Remis, 2 Niederlagen => 18 Punkte (ohne seine Spiele als Interimstrainer 2011) /at/sport/fussball/diashow/1703/rapid-coaches-schlecht/sk-rapid-wien-trainer-schlechteste-liga-starts-georg-zellhofer-damir-canadi-lothar-matthaeus-peter-pacult,seite=4.html © GEPA 5/11 6. Josef Hickersberger (2002): 4 Siege, 4 Remis, 2 Niederlagen => 16 Punkte /at/sport/fussball/diashow/1703/rapid-coaches-schlecht/sk-rapid-wien-trainer-schlechteste-liga-starts-georg-zellhofer-damir-canadi-lothar-matthaeus-peter-pacult,seite=5.html © GEPA 6/11 6. Mike Büskens (2016): 4 Siege, 4 Remis, 2 Niederlagen => 16 Punkte /at/sport/fussball/diashow/1703/rapid-coaches-schlecht/sk-rapid-wien-trainer-schlechteste-liga-starts-georg-zellhofer-damir-canadi-lothar-matthaeus-peter-pacult,seite=6.html © GEPA 7/11 5. Peter Schöttel (2011): 4 Siege, 3 Remis, 3 Niederlagen => 15 Punkte /at/sport/fussball/diashow/1703/rapid-coaches-schlecht/sk-rapid-wien-trainer-schlechteste-liga-starts-georg-zellhofer-damir-canadi-lothar-matthaeus-peter-pacult,seite=7.html © GEPA 8/11 4. Peter Pacult (2006): 1 Sieg, 7 Remis, 2 Niederlagen => 10 Punkte /at/sport/fussball/diashow/1703/rapid-coaches-schlecht/sk-rapid-wien-trainer-schlechteste-liga-starts-georg-zellhofer-damir-canadi-lothar-matthaeus-peter-pacult,seite=8.html © GEPA 9/11 3. Damir Canadi (2016/17): 2 Siege, 3 Remis, 5 Niederlagen => 9 Punkte /at/sport/fussball/diashow/1703/rapid-coaches-schlecht/sk-rapid-wien-trainer-schlechteste-liga-starts-georg-zellhofer-damir-canadi-lothar-matthaeus-peter-pacult,seite=9.html © GEPA 10/11 1. Georg Zellhofer (2006): 2 Siege, 2 Remis, 6 Niederlagen => 8 Punkte /at/sport/fussball/diashow/1703/rapid-coaches-schlecht/sk-rapid-wien-trainer-schlechteste-liga-starts-georg-zellhofer-damir-canadi-lothar-matthaeus-peter-pacult,seite=10.html © GEPA 11/11 1. Lothar Matthäus (2001): 2 Siege, 2 Remis, 6 Niederlagen => 8 Punkte /at/sport/fussball/diashow/1703/rapid-coaches-schlecht/sk-rapid-wien-trainer-schlechteste-liga-starts-georg-zellhofer-damir-canadi-lothar-matthaeus-peter-pacult,seite=11.html

"20.000 Zuschauer und alle waren gegen uns. Ich habe den Ball noch gar nicht berührt und schon sind wir in Führung gelegen", so Maierhofer, der sich die von den Tribünen Beschimpfungen gefallen lassen musste. Sein Coach Gerald Baumgartner verurteilte dies: "Er hat für Rapid viel geleistet. Ich hätte mir erwartet, dass ihm die Fans mehr Respekt zollen." Der Major selbst sah die Sache gelassener: "Da stehe ich drüber."

Die Daten zum Spiel