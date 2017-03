Maskenmann Maierhofer vor Comeback

Montag, 13.03.2017

18. März 2008. Das 285. Wiener Derby steht an, die Austria ist zu Gast beim Erzrivalen. Stefan Maierhofer, der in der vorherigen Runde einen Nasenbeinbruch erlitt, bekommt eine Maske verpasst, nennt sich vor dem Spiel "Phantom von Hütteldorf" - und schießt Rapid zum Sieg. In der 59. Minute eingewechselt, markiert er kurz darauf (66.) sowie im Finish (82.) einen Doppelpack. Der Mythos ist geboren.

18. März 2017. Genau neun Jahre danach gastiert Mattersburg bei Rapid. In der Zwischenzeit ist viel passiert, Maierhofer war in ganz Europa unterwegs und spielt mittlerweile im Burgenland, in Hütteldorf steht eine neue Arena - nur der Major trägt wieder eine Maske. Nach seinem Jochbeinbruch ist zwar noch nicht klar, ob Maierhofer spielen kann, für einen Kurzeinsatz könnte es allerdings reichen.

Am Mittwoch bekommt der 34-Jährige seine eigens angefertigte Maske, dann geht es wieder auf den Rasen. "Voller Motivation also in die neue Woche", wie Maierhofer via Facebook bekanntgab. Schlägt das "Phantom" am Wochenende erneut zu und holt die drei Punkte nach Mattersburg, würde er seinen Ex-Klub weiter in die Krise schießen. Bei einem Sieg der Gäste wäre der SVM nur mehr drei Zähler hinter den Hütteldorfern.

Stefan Maierhofer im Steckbrief