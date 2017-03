Koller bangt um seinen Kapitän

Sonntag, 26.03.2017

Österreichs Fußball-Nationalteamkapitän Julian Baumgartlinger laboriert vor dem Testspiel gegen Finnland an Zehenproblemen. Der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen absolvierte daher am Sonntagnachmittag statt des Mannschaftstrainings nur eine individuelle Einheit mit ÖFB-Physiotherapeut Mike Steverding.

Ob Baumgartlinger am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF eins) in Innsbruck gegen die Finnen spielen kann, ist vorerst offen. Das WM-Qualifikationsspiel am Freitag gegen die Republik Moldau (2:0) hatte der 29-Jährige wegen einer Sperre verpasst. Die ÖFB-Auswahl reist am Montagvormittag nach Tirol.

Beim abschließenden Training in Wien standen Teamchef Marcel Koller mit Ausnahme von Baumgartlinger alle Kaderspieler zur Verfügung. Auch der erst am Sonntag für den verletzten Louis Schaub eingerückte Werder-Bremen-Legionär Florian Grillitsch absolvierte seine erste Einheit im A-Team.

