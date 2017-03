Österreich gegen Finnland mit Umstellungen

Montag, 27.03.2017

Neben dem Ausfall von Kapitän Julian Baumgartlinger führte der Schweizer am Montag in einer Pressekonferenz in Innsbruck auch die Sperren von Marko Arnautovic und Stefan Ilsanker im nächsten WM-Quali-Spiel am 11. Juni in Irland ins Treffen.

Marcel Sabitzer, der am Freitag gegen die Republik Moldau (2:0) getroffen hatte, ist wegen einer leichten Erkrankung fraglich. Dazu kommen laut Koller die vielen Spiele, die David Alaba mit Bayern München noch vor sich habe. "Es ist gut möglich, dass wir morgen ein paar Änderungen vornehmen werden", sagte der Teamchef. Auch die Kapitänsfrage - Alaba hatte gegen die Moldauer den gesperrten Baumgartlinger vertreten - ließ er offen.

Mögliche Aufstellungen:

Österreich: Lindner (Eintracht Frankfurt, 9 Länderspiele) - Dragovic (Bayer Leverkusen, 55/1 Tor), Prödl (Watford, 61/4), Hinteregger (FC Augsburg, 23/1) - Lazaro (Red Bull Salzburg, 6/0), Schöpf (Schalke 04, 11/2), Junuzovic (Werder Bremen, 53/7), Alaba (Bayern München, 55/11), Suttner (FC Ingolstadt, 19/0) - Burgstaller (Schalke 04, 10/0), Janko (FC Basel, 62/28)

Ersatz: Bachmann (Stoke City, 0), Kuster (SV Mattersburg, 0) - Lainer (Red Bull Salzburg, 0), Wimmer (Tottenham Hotspur, 8/0), Madl (Fulham, 1/0), Ilsanker (RB Leipzig, 22/0), Grillitsch (Werder Bremen, 0), Arnautovic (Stoke City, 61/13), Sabitzer (RB Leipzig, 26/5), Harnik (Hannover 96, 64/15), Gregoritsch (Hamburger SV, 1/0)

Es fehlen: Baumgartlinger (Zehenverletzung), Schaub (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Almer (nach Kreuzband- und Meniskusriss), Lukse (Magen-Darm-Erkrankung)

Fraglich: Sabitzer (erkrankt)

Finnland: Hradecky (Eintracht Frankfurt, 34 Länderspiele) - Arkivuo (BK Häcken/SWE, 51/1 Tor), Arajuuri (Bröndby, 20/2), Moisander (Werder Bremen, 55/2), Uronen (KRC Genk, 21/0) - Schüller (Minnesota United, 23/0), Mattila (Sönderjyske/DEN, 13/0), Hetemaj (Chievo Verona, 44/4), Lod (Panathinaikos Athen, 12/1) - Pukki (Bröndby, 54/9), Pohjanpalo (Bayer Leverkusen, 22/4)

Ersatz: Joronen (Fulham, 2), Jaakkola (Reading, 1) - Väisänen (AIK Stockholm, 4/0), Toivio (Molde FK/NOR, 39/2), Raitala (Columbus Crew, 36/0), Lam (Nottingham Forest, 9/0), Saksela (Sparta Rotterdam, 6/0), Pirinen (HJK Helsinki, 4/0), Halsti (Midtjylland/DEN, 33/0), Markkanen (AIK Stockholm, 9/0), Jensen (Twente Enschede, 0), Forsell (Miedz Legnica/POL, 8/1), Yaghoubi (HJK Helsinki, 1/0)

Es fehlt: Eremenko (Dopingsperre)

