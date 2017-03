Neuer Termin für das ÖFB-Cup-Finale

Mittwoch, 22.03.2017

Das Finale des ÖFB-Cup wird laut dem am Mittwoch veröffentlichten Rahmenterminplan der Bundesliga sowohl 2018 als auch 2019 am 1. Mai ausgetragen. Das Präsidium des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) habe beschlossen, dass das Cup-Endspiel "künftig rund um den Staatsfeiertag am 30.4./1.5. ausgetragen" werde, hieß es in der Aussendung. Bisher fand das Finale am Saisonende statt.

Die Bundesliga-Saison 2017/18 startet am 22. Juli 2017 und endet bereits am 20. Mai 2018. Wie auch vor der EM 2016 stimmten die Bundesliga-Clubs diesem frühzeitigen Meisterschaftsende zu, um dem Nationalteam im Falle der Qualifikation für die WM 2018 in Russland eine bestmögliche Vorbereitung zu ermöglichen. "Damit wird man auch der sogenannten 'Rest period' der FIFA gerecht, in der keine Kaderspieler der WM-Teilnehmer eingesetzt werden dürfen", teilte die Bundesliga mit.

Die wichtigsten Daten für die Fußball-Bundesliga-Saison 2017/18

Tipico-Bundesliga

Saisonstart: 22./23.07.2017

letzte Herbstrunde: 16./17.12.2017

Frühjahrsauftakt: 03./04.02.2018

Saisonfinale: 20.05.2018

Sky Go Erste Liga

Saisonstart: 21.07.2017

letzte Herbstrunde: 1.12.2017

Frühjahrsauftakt: 23.02.2018

Saisonfinale: 21.05.2018

ÖFB-Cup

Erste Runde: 14.-16.7.2017

Finale: 1.5.2018

Internationaler Einstieg der Bundesliga-Clubs 2017/18

Meister Tipico-Bundesliga: Champions League 2. Quali-Runde 11./12.07.2017

2. Tipico-Bundesliga: Europa League 2. Quali-Runde 13.07.2017

3. Tipico-Bundesliga: Europa League 1. Quali-Runde 29.06.2017

Sieger ÖFB-Cup: Europa League 3. Quali-Runde 27.07.2017

