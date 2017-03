Admira bekommt neuen Namen und neues Logo

Donnerstag, 16.03.2017

Das Druckerei-Unternehmen aus dem Deutschen Würzburg hat sich die Namensrechte für die kommenden zehn Jahre gesichert und trägt damit "zu einer wirtschaftlich sicheren Zukunft des Vereins bei", so der Klub auf seiner ebenfalls runderneuerten Homepage.

Erstmals als FC FLYERALARM Admira Wacker wird der Verein am kommenden Samstag beim Heimspiel gegen Sturm Graz auftreten, dann wird auch das neue Logo in Erscheinung treten. Der "Admira"-Schriftzug wandert vom oberen Rand nach unten und ersetzt "Wacker", on top ziert nun der neue Sponsor und Namensgeber das Wappen.

"Das [Engagement von Flyeralarm] sichert uns wirtschaftliche Stabilität, die in den vergangenen Jahren nicht immer gegeben war. Mit dieser langfristigen Planungssicherheit können wir die Admira in ihrer Gesamtheit kontinuierlich weiterentwickeln", erklärte Manager Amir Shapourzadeh.

