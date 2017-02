Das sagt Kreissl zu den Verhandlungen mit Foda

Dienstag, 07.02.2017

"Wir geben Meldung zu Beginn der Frühjahressaison. Da haben wir noch ein paar Tage Zeit", sagte Günter Kreissl, Sturms Geschäftsführer Sport, am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien.

Fodas Vertrag beim aktuellen Tabellendritten läuft im Sommer aus. Die Verhandlungen über eine Verlängerung laufen seit Monaten, die vom Deutschen zunächst erwünschte Entscheidung im Dezember blieb aus. "Es gibt von beiden Seiten das Bekenntnis, miteinander arbeiten zu wollen", sagte Kreissl. Darüber hinaus wollte er keine Details bekanntgeben.

"Ich habe schon vor, am Freitag oder am Spieltag zu sagen, wie die Situation ist", verriet der Sportchef der Grazer noch einmal. Sturm trifft zum Frühjahresauftakt am Samstag auswärts auf Schlusslicht Mattersburg.

