"OP 2.0": Almer musste wieder unters Messer

Mittwoch, 08.02.2017

"Leider musste ich mich heute nochmal am Knie operieren lassen. Der Meniskus ist nicht so wie erhofft verheilt und musste daher arthroskopiert werden", ließ Robert Almer seine Fans am Mittwochabend via Facebook wissen.

Der Schlussmann der Wiener Austria fehlt den Violetten seit Ende Oktober, als er sich beim furiosen 3:3 in der Europa League gegen die AS Roma einen Kreuzband- sowie einen Riss im Außenband und Innenmeniskus zuzog. Dem ÖFB-Tormann gehe es "soweit sehr gut", wie er weiter mitteilte.

