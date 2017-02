Schnappen sich die Bullen zwei Juwele?

Samstag, 11.02.2017

Verlässt Jonatan Soriano Red Bull Salzburg? Nach aktuellem Stand nicht, wenngleich China weiterhin lockt. Die Bullen, die ja Dimitri Oberlin von seiner Leihe aus Altach zurückgeholt hatten, sondieren jedenfalls den Markt und sind offenbar an weiteren großen Talenten interessiert.

Wie in Italien berichtet wird, soll der Meister am erst kürzlich 17 Jahre gewordenen Luca Petrungaro dran sein. Der Stürmer kickt zur Zeit in der Jugend der AS Roma und soll auch bei Manchester City auf dem Zettel stehen. Im Dezember wurde er erstmals in das U17 Nationalteam Italiens einberufen.

Auch den Franzosen Yann Gboho von Stade Rennes dürften die Salzburger beobachten. Erst Mitte Jänner feierte der Mittelfeldspieler seinen 16. Geburtstag, trotzdem trainierte Ghobo zuletzt schon mit der U19. Wie bei Petrungaro sind die Bullen aber nicht der einzige Klub, der sich um das Talent bemüht.

