Janko: "Der WM-Zug ist noch nicht abgefahren"

Dienstag, 21.02.2017

"Der WM-Zug ist noch nicht abgefahren", verspricht Marc Janko in der neuen Ausgabe des ÖFB CORNER, dass er und seine ÖFB-Teamkollegen trotz durchwachsener Ergebnisse in der bisherigen WM-Qualifikation so schnell nicht aufgeben werden.

Auch ÖFB-Präsident Leo Windtner glaubt noch an die WM-Chance und spricht im großen Interview über das Nationalstadion, die Frauen-EM und warum er sich noch mal zur Wahl für das höchste Fußball-Amt im Lande stellt.

Außerdem im neuen ÖFB CORNER

Leipzigs Durchstarter: Stefan Ilsanker will den Schwung von Leipzig jetzt auch zum Nationalteam mitbringen

Das Jahr der Superlative: Warum 2016 ein Rekordjahr in Sachen Zuschauerzahlen, Reichweite und Werbewert war

In der Erfolgsspur: Teamspielerin und Potsdam-Legionärin Sarah Zadrazil im Interview über ihr spannendes Jahr 2017

"Wir schaffen das Historische": U21-Teamchef Werner Gregoritsch geht voller Elan an seine neue Aufgabe heran

Nachwuchshoffnung Arnel Jakupovic: Die heiße Stürmer-Aktie des ÖFB sucht in der Serie A ihr Glück

Das und vieles mehr lest ihr in der neuen Ausgabe des ÖFB CORNER: Das offizielle ÖFB-Magazin - jetzt gleich im Magazinshop bestellen.