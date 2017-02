Sturm liegt Angebot für Stankovic vor

Montag, 13.02.2017

Verlässt Marko Stankovic den SK Sturm doch noch? In der Sky-Berichterstattung rund um Sturms Partie in Mattersburg verriet der TV-Sender, dass den Grazern für den Spielmacher ein Angebot aus China vorliegen soll. Stankovic absolvierte in der laufenden Saison nur 60 Spielminuten für Sturm - zu wenig für seine Ansprüche.

Dem nicht genug: Die Grazer sollen auch versucht haben, Dimitri Oberlin und Yordy Reyna in die Steiermark zu lotsen. Oberlin blieb schließlich in Salzburg, Reyna wechselte zu den Vancouver Whitecaps in die MLS.

Marko Stankovic im Steckbrief