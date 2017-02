"Traurig was mit dem Verein los ist"

Montag, 27.02.2017

Niederlagen, der Rauswurf von Manager Stefan Reiter und die wohl bevorstehende Entlassung von Trainer Christian Benbennek - der Tabellenletzte der österreichischen Bundesliga hat schon lange keine positiven Schlagzeilen mehr geschrieben.

Einem geht diese Krise ganz besonders zu Herzen: Ex-Ried-Linksverteidiger Oliver Kragl, nunmehr bei Frosinone Calcio in Italien engagiert. In einem emotionalen Facebook-Text äußert sich Kragl zu Reiter, Benbennek und der Gesamtsituation. Aber lest selbst.