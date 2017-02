Warum Salzburg Oberlin unbedingt braucht

Freitag, 03.02.2017

Tabellenführer Altach ist in der Winterpause mit Dimitri Oberlin der beste Angreifer abhandengekommen. Brisant dabei: Verfolger Salzburg hat den Torjäger zurückgeholt, obwohl bei den Bullen sieben weitere Mittelstürmer im Kader stehen. Schnell wurde deswegen der Vorwurf laut, der Titelfavorit hätte Angst bekommen und würde den Überraschungs-Leader auf diese Weise ein Ass aus dem Ärmel nehmen wollen.

Erlebe die Premier League auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Es war nie unsere Intuition, Altach zu schwächen", widerspricht Christoph Freund gegenüber SPOX vehement. Die Rückholaktion sei allein der außerordentlichen Entwicklung des Youngsters geschuldet. "Genau aus diesem Grund haben wir ja die Option in dem Vertrag festschreiben lassen - wir wollten die Chance haben, ihn zurückzuholen, wenn er sich entsprechend entwickelt. Er präsentiert sich nun einfach auf einem anderen Level als im Sommer."

"Das hat nichts mit der Tabellensituation von Altach zu tun"

Im Laufe der Transferperiode stand immer wieder ein erneuter, leihweiser Wechsel des 19-Jährigen im Raum. Auch Altach hätte den Schweizer gerne nochmals im Ländle begrüßt. Aufgrund des starken Eindrucks, den Oberlin in der Vorbereitung hinterließ, entschied man sich jedoch für einen Verbleib in Salzburg, erzählt Freund. "Das hat nichts mit der Tabellensituation von Altach zu tun." Der RBS-Sportchef betont zudem: "Auch Dimi selbst hat gesagt, dass er hier bleiben will, wenn er die Chance dazu hat. Das ist die beste Variante."

So stehen bei Red Bull Salzburg nun acht gelernte Angreifer im Kader. Dazu kommen mit Valentino Lazaro, Takumi Minamino und Wanderson drei Offensivspieler, die Oscar Garcia in seinem 4-4-2-System ebenfalls schon an vorderster Front einsetzte. Wozu diese Armada an Stürmern?

Das steckt hinter der großen Anzahl an Stürmern

Freund relativiert: "Es kann oft schnell gehen, dass einige verletzt sind, wie wir im letzten Oktober bzw. November gesehen haben. Im Herbst hatten wir am Schluss fast gar keine Stürmer zur Verfügung." Tatsächlich nahmen die Verletzungsprobleme damals arge Ausmaße an. Munas Dabbur, Fredrik Gulbrandsen und Smail Prevljak brauchen noch ein wenig Zeit, um Matchfitness zu erreichen. Und am 31-jährigen Jonatan Soriano geht das Alter auch nicht spurlos vorüber.

Red Bull Fußball & Eishockey Akademie: Alles, was man zum Fliegen braucht © red bull 1/42 Die Red Bull Fußball & Eishockey Akademie in Salzburg ist die größte Nachwuchsschmiede Europas: SPOX war in Liefering vor Ort und hat sich das Gelände mal genauer angeschaut /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering.html © red bull 2/42 Bereits auf den ersten Metern ist klar zu erkennen, wer auf dem knapp 100.000 Quadratmeter großen Grundstück beheimatet ist /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=2.html © red bull 3/42 Umrandet von sechs Fußballfeldern und einer großen Halle bildet das Internatsgebäude das Zentrum der Anlage /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=3.html © red bull 4/42 Nur Fußballfelder so weit das Auge reicht? Nein, nicht ganz! Denn auch Koordinations-, Geschicklichkeits- und Gleichgewichtsübungen sollen bei der Entwicklung neuer Superstars helfen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=4.html © red bull 5/42 Der extra zu diesem Zweck errichtete Motorikpark lässt keine Wünsche offen. Zum Selbstversuch kam es glücklicherweise nicht /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=5.html © red bull 6/42 Damit auch der Spaß nicht zu kurz kommt, hat sich RB gleich mehrere Spielereien einfallen lassen. Unter anderem dabei: ein Beachvolleyballfeld /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=6.html © red bull 7/42 Bevor es im Inneren weiter geht, gibt's hier einen "kleinen" Überblick. Auf diesem Gelände erhalten knapp 400 junge Talente eine neue sportliche Heimat /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=7.html © red bull 8/42 Dabei geht es in der Akademie allerdings nicht nur darum, den nächsten Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi zu finden - auch im Eishockey wird die Förderung junger Talente durch RB massiv vorangetrieben /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=8.html © red bull 9/42 Seit der Fertigstellung der Akademie im Juli 2014 spielt und trainiert die gesamte Nachwuchsabteilung der Roten Bullen in Liefering, wobei auch zirka 140 Fußball- bzw. Eishockey-Talente dort wohnen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=9.html © red bull 10/42 Laut Homepage wurden 550 km Kabel, 36 km Rohre verlegt und 10.500 Dosen, Schalter und Stecker eingebaut /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=10.html © spox 11/42 Insgesamt handelt es sich um acht Jugend- (U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14) und drei Akademiemannschaften (U15, U16, U18) – das entspricht zirka 180 Spielern und 30 Betreuern /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=11.html © red bull 12/42 Wer in Salzburg auf der Suche nach Staubkörnern ist, der hat es schwer. Jede Krankenhausverwaltung dürfte wohl auf die Sauberkeit neidisch sein /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=12.html © red bull 13/42 Kein Wunder, dass sich die Konkurrenz warm anziehen muss: selbst die Scheiben der Büroräume können zaubern /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=13.html © red bull 14/42 Apropos zaubern ... das können auch die Nachwuchstalente - und zwar am Kicker /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=14.html © spox 15/42 Wohlfühloase Internat? Die gezeigten Elemente würden sich wohl auch in der SPOX-Redaktion gut machen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=15.html © red bull 16/42 Freizeitmöglichkeiten gibt es für die Jugendlichen genug: So können sich die angehenden Profisportler auch an der Darts-Scheibe versuchen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=16.html © spox 17/42 Fußball, Billard, Darts? Klingt alles toll. Allerdings muss auch gepaukt werden, denn die schulischen Aufgaben erledigen sich schließlich nicht von allein /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=17.html © spox 18/42 Verloren geht übrigens niemand. Alle wichtigen Infos gibt es nämlich auf unzähligen Monitoren, die überall an den Wänden hängen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=18.html © red bull 19/42 Eine farblich gewagte Inneneinrichtung? Mitnichten /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=19.html © red bull 20/42 Sollte man dennoch zwischenzeitlich vergessen, wo man ist, dann geben Bilder dezente Hinweise /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=20.html © spox 21/42 Da geht's als zum Eishockey? /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=21.html © red bull 22/42 Eis, Schläger, Helme und so ein kleines schwarzes Ding: Ja, das sieht nach Eishockey aus /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=22.html © red bull 23/42 Zwei Eishallen, die jeweils 2500 Quadratmeter umfassen und mit hochmodernen Flex-Banden ausgestattet sind, lassen keine Wünsche offen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=23.html © red bull 24/42 Ob es in einer Drittelpause in der Kabine auch so herrlich aufgeräumt aussieht? Wir bezweifeln es /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=24.html © spox 25/42 Auch abseits der Eisflächen wurde an nichts gespart ... /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=25.html © red bull 26/42 Zwei Skate Mills sorgen etwa für die Möglichkeit, auch ohne Eis unter den Kufen trainieren zu können /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=26.html © red bull 27/42 Apropos ohne Eis ... die Fußballer können damit sowieso eher weniger anfangen. Gut, dass es den Kraftraum gibt, in dem sich alle austoben können. Man betrachte die Gesichter und stelle fest: Macht sicher viel Spaß /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=27.html © red bull 28/42 Ein Staredown-Laufband-Battle? In der RB-Akademie kein Problem /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=28.html © red bull 29/42 Wenn Tim Wiese dieses Bild sieht, wird es voll in Salzburg! #Breitwienie /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=29.html © red bull 30/42 Geradelt wird übrigens in Reih und Glied /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=30.html © red bull 31/42 Licht am Ende des Tunnels! Wer schuftet, der darf auch relaxen. Ein Infrarotbereich, eine Sauna, ein Solarium-Dampfbad und zwei Whirlpools. Auch hier gab es keine Chance für Selbstversuche. Schade ... /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=31.html © red bull 32/42 Abwechslung wird groß geschrieben, ein zukünftiger NBA-Spieler ist wohl aber eher nicht unter den Jugendlichen zu finden /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=32.html © red bull 33/42 Egal, es geht ja auch nicht um Basketball. Das sieht doch schon wieder besser aus /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=33.html © spox 34/42 Die Halle ist mit 6000 Quadratmeter auch nicht gerade klein /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=34.html © red bull 35/42 Das Büffet hat zwar keine so große Quadratmeterzahl, beeindruckend ist es dennoch, was die Ernährungsberater täglich zusammenstellen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=35.html © red bull 36/42 Luxus-Hotel? Eher nicht. Die Zimmer erinnern eher an eine Studentenbude - insgesamt sind 92 Zimmer entstanden /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=36.html © spox 37/42 Stark sein, Kids: Ein TV-Gerät gehört in Salzburg nicht zur Grundausstattung der Zimmer - in diesem Gästezimmer hingegen kann man TV schauen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=37.html © spox 38/42 Ein Klo glücklicherweise schon /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=38.html © spox 39/42 Auch der Ausblick vom Balkon kann sich durchaus sehen lassen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=39.html © spox 40/42 Berge gibt es übrigens auch im Keller. Seine Wäsche muss nämlich jeder Jugendliche selbst waschen! Hotel Mama Mateschitz? Keine Chance /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=40.html © spox 41/42 Sind wohl alle beim Essen ... /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=41.html © spox 42/42 Nicht alle! Ein paar Unermüdliche gibt es schließlich immer. Und für den großen Traum vom Superstar kann man auch ruhig mal die eine oder andere Sonderschicht einschieben /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=42.html

Dazu sind Samuel Tetteh und Mergim Berisha, die beide einen Profivertrag unterschrieben haben, vorerst hauptsächlich für Liefering eingeplant. Berisha kann auch in der UEFA Youth League eingesetzt werden, wo sich die Bullen viel ausrechnen. "Wir haben verschiedene Plattformen, wo unsere Stürmer Einsatzzeit bekommen werden", meint Freund.

Oberlin könnte Hwang und Gulbrandsen verdrängen

Oberlin wird sich daher vor allem mit Hee-Chan Hwang und dem bald wieder fitten Dabbur um den Stammplatz neben Soriano streiten. Bestätigt er die Vorschusslorbeeren aus der Vorbereitung, so hat er wohl gute Chancen auf viel Einsatzzeit. Die Verlierer der Oberlin-Causa könnten daher wohl eher Gulbrandsen , Hwang oder Prevljak heißen - wobei letzterer auch bei Liefering zum Einsatz kommen kann.

"Ich glaube nicht, dass manche Angreifer jetzt auf der Strecke bleiben. Natürlich gibt es einen Konkurrenzkampf. Die Besseren werden sich durchsetzen. Das ist in einer Leistungsgesellschaft so", sagt Freund.

Stangl hofft noch auf Transfer

Abschließend äußert sich der 39-Jährige auch zu einem noch immer möglichen Abgang von Stefan Stangl. Der Linksverteidiger war frühzeitig aus dem Trainingslager abgereist, um noch vor dem 1. Februar über einen leihweisen Wechsel zu verhandeln. Der Deal scheiterte jedoch.

Nun ist der Ex-Rapidler auf Vereine aus Ländern angewiesen, in denen das Transferfenster noch offen ist - beispielsweise Russland oder die Schweiz. Bisher deutet vieles jedoch eher auf einen Verbleib hin. "Wir führen momentan keine Gespräche, aber Stefan und sein Berater loten noch etwas aus. Das Gesamtpaket muss für alle drei Parteien stimmen", erklärt Freund.

Der Salzburg-Kader