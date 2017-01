Der Major kickt wieder in Österreich

Freitag, 20.01.2017

"Die Aufgabe ist schwer, aber genau so etwas brauche ich", erzählt der 2,02-Meter-Mann dem Kurier. Laut der Zeitung würde sich sein Vertrag im Falle des Klassenerhalts bis 2018 verlängern. Der aktuelle Tabellenletzte ist für Maierhofer der vierte Klub in der österreichischen Bundesliga. Zuvor spielte er schon bei Rapid, Salzburg und Wiener Neustadt. Mit den ersten beiden Vereinen holte er zudem den Meistertitel.

"Alle ziehen an einem Strang"

Zuletzt ging der ehemalige Bayern-Legionär für AS Trencin auf Torjagd. Mit dem slowakischen Meister gewann er das Double. Dennoch kam im Sommer keine Vertragsverlängerung zustande. Für Mattersburg stand er als Probespieler schon in einem Testspiel auf dem Platz. Dabei erzielte er sogar ein Tor. "Die Qualität ist da, mit dem neuen Trainer hat eine neue Zeitrechnung begonnen, alle ziehen an einem Strang", lobt Maierhofer den Spirit beim Tabellen-Schlusslicht.

Eine Verstärkung im Angriff können die Burgenländer gut brauchen: Kein Spieler erzielte in der laufenden Saison mehr als drei Tore. Bei dieser Marke halten Michael Perlak und Patrick Bürger. Maierhofer erzielte in 92 Bundesliga-Spielen 47 Tore.

Stefan Maierhofer im Steckbrief