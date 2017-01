Canadi: "Ein sehr interessanter Spieler"

Mittwoch, 18.01.2017

Nach dem überschaubar erfolgreichen Herbst stehen die Zeichen bei Rapid Wien auf Neustart. So hat Neo-Sportdirektor Fredy Bickel gleich zu Beginn seiner Amtszeit angekündigt, ordentlich auszumisten. Neben Maximilian Entrup, der an St. Pölten verliehen wurde, müssen sich auch Tomi und Goalie Jan Novota nach neuen Arbeitgebern umsehen.

Umso überraschender kommt die Meldung eines Trainingsgasts bei den Hütteldorfern. Wie der Kurier berichtet, tauchte am Dienstag mit Joshua Gatt ein möglicher Neuzugang bei der Rapid-Vorbereitung auf. Der 25-Jährige ist kein Unbekannter in Österreich, kickte er doch schon für den SCR Altach, ehe er 2011 nach Norwegen verkauft wurde.

Der US-Boy absolvierte zuletzt Probetrainings in Nürnberg und darf nun in Wien sein Können unter Beweis stellen. "Er ist ein sehr interessanter Spieler", so Coach Damir Canadi. Bickel tritt jedoch auf die Euphoriebremse. Solange nicht weitere Legionäre abgegeben werden, "ist eine Verpflichtung vorerst kein Thema".

Der Steckbrief von Joshua Gatt