Raphael Dwamena vor Wechsel zum FC Zürich

Freitag, 27.01.2017

Raphael Dwamena wird Austria Lustenau schon im Winter verlassen. Der 21-Jährige steht vor einem Wechsel zum FC Zürich. "Wir sind uns einig. Ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wir hätten ihn gerne länger behalten, aber man muss auch finanzielle Aspekte beachten", sagt Austria-Lustenau-Präsident Hubert Nagel auf SPOX-Nachfrage. Dwamena erzielte in der laufenden Saison für die Lustenauer 18 Tore in 20 Spielen.

Den FC Zürich soll Dwamena nun in die erste Schweizer Liga schießen. Die Ablösesumme liegt laut SPOX-Informationen im sechsstelligen Bereich. Noch im November kündigte Dwamena an, einen kleinen Schritt nehmen zu wollen: "Ich mache Schritt für Schritt und denke nicht an Klubs wie Bayern." Mit zwölf Punkten Vorsprung auf Rang zwei ist der FC Zürich souverän auf Aufstiegskurs.

