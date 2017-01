Bullen-Perle steht vor Wechsel innerhalb Österreichs

Donnerstag, 19.01.2017

Bevor Österreichs noch regierender Meister Red Bull Salzburg heute zuhause gegen den LASK einen Testlauf startet, stehen die Verantwortlichen vor einigen großen Fragezeichen, die es in den nächsten Wochen abzuarbeiten gilt. Nachdem Dayot Upamecano seine Zelte abbrach und gen Leipzig weiterwandert, sind die Bullen in mehreren Personalien unsicher: was passiert mit Dimitri Oberlin? Die Zukunft des Schweizer Stürmers, der in Altach eine atemberaubende Halbsaison aufs Grün zauberte, ist noch nicht ganz geklärt. Entweder bleibt Oberlin in Salzburg, auch eine weitere Leihe ist vorstellbar.

Bei Missverständnis Stefan Stangl und dem glücklosen Yordy Reyna stehen die Zeichen auf Abschied, auch der 20-jährige Ghanaer wird wechseln, wie die Salzburger Nachrichten berichten. Atanga war zuletzt an Heidenheim verliehen, das ursprünglich bis Saisonende datierte Leihgeschäft wurde nach nur einem halben Jahr aufgelöst. Der Mittelfeldspieler dürfte aber nach wie vor begehrt sein, ein Wechsel innerhalb der Bundesliga scheint laut Medienberichten so gut wie sicher. Noch unklar ist allerdings, zu welchem Verein es Atanga zieht. Interessenten dürfte es genug geben, Atanga ist als Außenbahnspieler flexibel einsetzbar und stellte beim FC Liefering auch seine Torgefahr unter Beweis: in 36 Saisonspielen für die Jungbullen traf Atanga elf Mal, steuerte zudem sieben Assists bei.

