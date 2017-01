Grünwald verlängert bis 2021

Freitag, 20.01.2017

Damit war nicht unbedingt zu rechnen: Alexander Grünwald, zuletzt intensiv mit einem Wechsel in die Türkei in Verbindung gebracht, verlängert bis Sommer 2021 bei der Wiener Austria. "Die Austria ist mein Herzensklub, meine Heimat! Ich bin überglücklich, dass nun Klarheit über meine Zukunft herrscht", wird Grünwald in einem ersten Statement zitiert.

"Die große Wertschätzung des Klubs und die Aussicht, meine Karriere voll und ganz der Austria zu widmen und die neue Generali-Arena waren unter anderem ausschlaggebend für mich." Seit seinem Wechsel von Wiener Neustadt zur Austria im Sommer 2011 absolvierte der 27-Jährige 188 Spiele für die Veilchen und kam dabei auf 47 Tore und 43 Vorlagen.

