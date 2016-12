Goldgriff? Bullen verpflichten Stürmer-Juwel

Freitag, 23.12.2016

Red Bull Salzburg ist auch weiterhin auf der Suche nach jungen Talenten, die in weiterer Folge behutsam aufgebaut und am Ende teuer verkauft werden können. Schlag nach bei Sadio Mane und Co. Nun haben die Bullen ein weiteres Juwel in ihren Reihen, wenngleich er (vorerst) beim FC Liefering anheuert.

Der 18-jährige Patson Daka kommt vom sambischen Verein Kafue Celtic FC und unterschrieb beim Schwesternklub des österreichischen Serienmeisters eine Leihvertrag bis Sommer. Der Stürmer, der zuletzt an den FC Power Dynamos verliehen war, verfügt über eine enorme Schnelligkeit und starke Physis und hat die Bullen-Verantwortlichen bei Probetrainings in Salzburg von seinem Können überzeugt.

Sambias "Rookie of the year" geht in Salzburg auf Torjagd

Mit zwölf Liga-Treffern schoss er in der sambischen Super League auf dem dritten Rang in der Torschützenliste, weiß also auch, wo der Kasten steht. Zudem wurde er in seiner Heimat zum "Rookie of the year" gewählt. Nun soll er sich beim FC Liefering für höhere Aufgaben empfehlen.

Passend: Mehrere Offensivspieler sollen auf dem Sprung in die Bundesliga sein, Platz für Daka ist also vorhanden. Der Angreifer probiert sich übrigens nicht zum ersten Mal in Europa, schon im Sommer 2015 war er bei Lille in Frankreich im Probetraining, konnte sich damals allerdings nicht durchsetzen.

Der Steckbrief von Patson Daka