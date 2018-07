Yasin Pehlivan wechselt erneut in die Türkei

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! Club Friendlies FC Schalke 04 -

Southampton World Cup Uruguay -

Frankreich (Highlights) World Cup Brasilien -

Belgien (Highlights) World Cup Schweden -

England (Highlights) World Cup Russland -

Kroatien (Highlights) Allsvenskan Göteborg -

Kalmar Club Friendlies FC Schalke 04 -

Hebei CFFC Club Friendlies Austria Wien -

Borussia Dortmund Club Friendlies Bournemouth -

FC Sevilla Allsvenskan Norrköping -

Häcken CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG

Yasin Pehlivan hat einen neuen Verein gefunden. Nachdem der EX-ÖFB-Nationalteamspieler in der vergangenen Saison mit Spartak Trnava den slowakischen Meistertitel holte, wechselt der 29-Jährige in die Türkei zu Genclerbirligi.

Es ist bereits Pehlivans vierte Station in der Türkei, zuvor spielte er bei drei Vereinen in der Süper Lig. Im Sommer 2011 wechselte der defensive Mittelfeldspieler von Rapid zu Gaziantepspor, das er nach zwei Jahren in Richtung Bursaspor verließ.

2015 spielte er ein halbes Jahr bei Erciyesspor, ehe er zu Red Bull Salzburg in die österreichische Bundesliga zurückkehrte. Geclerbirligi veröffentlichte auf Twitter erste Fotos vom Mannschaftstraining, wo er für die kommende Saison unter Vertrag steht. Der Verein sicherte sich zudem eine Option auf ein weiteres Jahr.

Geclerbirligi ist in der vergangenen Saison aus der Süper Lig abgestiegen und setzt in der Mission Wiederaufstieg auf Pehlivan.