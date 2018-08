Raphael Dwamena wechselt zu UD Levante

Raphael Dwamena hat einen neuen Verein: Der ehemalige Austria-Lustenau- und FC Liefering-Stürmer wechselt vom FC Zurüch zu UD Levante in die Primera Division und unterschreibt einen Vertrag bis 2022. Die Ablösesumme ist nicht bekannt.

Der ghanaische Stürmer kam Ende Januar 2017 von Austria Lustenau zum FC Zürich. In seiner Jugendzeit spielte der 22-Jährige in seiner Heimat bei Red Bull Ghana, ehe er Anfang 2014 in die Nachwuchsabteilung von Red Bull Salzburg wechselte und anschließend für zwei Jahre beim FC Liefering unter Vertrag stand.

Für den FC Zürich bestritt Dwamena insgesamt 56 Pflichtspiele, in welchen er 25 Treffer erzielen und 15 Assists verbuchen konnte.