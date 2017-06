Real Madrid spielt künftig in Türkis

Erlebe

Auch für die internationalen Topklubs neigt sich die Sommerpause dem Ende zu und die Vorbereitung für die neue Saison beginnt. Jene Zeit, in der nach der Reihe die neuen Dressen präsentiert werden. So wie auch Real Madrids drittes Trikot.

Offiziell soll das Ausweichdress der Königlichen zwar erst Ende Juli präsentiert werden, doch die Webseite Footyheadlines leakte nun wie so oft die neue Arbeitskleidung. Statt Schwarz/Violett setzt Real Madrid künftig beim dritten Trikot auf einen türkisen Pixel-Look. Damit zieht sich die Farbe Türkis durch alle drei Dressen-Varianten des Champions-League-Siegers. Zuhause wird in weiß/türkis und auswärts in schwarz/türkis gespielt.