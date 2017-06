Barcelona künftig mit Camouflage-Trikot

© arsenal 1/27 Na ja, also das Rad haben die Designer des Arsenal-Trikot nicht neu erfunden. Offenbar ist das Rot allerdings ein wenig dunkler und dadurch "more historic". Okay ... /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england.html

© realmadrid.com 2/27 Der CL-Titelverteidiger stellt sein neues Outfit vor. Im heimischen Bernabeu startet Real Madrid künftig wie gehabt in Weiß, es schleicht sich aber eine Prise blau ein

© realmadrid.com 3/27 Auch auswärts versprühen die Königlichen in der neuen Saison eine Prise Südsee-Türkisblau ...

© realmadrid.com 4/27 Beim dritten Trikot setzen die Königlichen auf einen offenbar aggressiv wirkenden Grünton

© twitter/@juventusfc 5/27 Experimente? Pah, nicht mit der Alten Dame. Die läuft daheim in schwarz-weiß auf. Das neue Logo ist halt noch ein wenig gewöhnungsbedürftig

© twitter/@juventusfc 6/27 Skepsis oder Model-Blicke? Schwer zu sagen

© Footyheadlines.com 7/27 Auswärts hingegen will die Alte Dame in gelb überzeugen - na gut, ein Ticken blau hat es auch noch in das Jersey geschafft

© footyheadlines.com 8/27 Beim dritten Trikot vertraut Juventus Turin auf die Mathematik. Minus (hässliches Logo) und Minus (hässliches Trikot) ergibt bei Fußballdressen aber kein Plus (Gesamtkunstwerk), sondern ein noch fetteres Minus

© twitter/@ManCity 9/27 Leroy Sane wird in der kommenden Saison in diesem Stück Stoff auflaufen. Das neue City-Trikot - schlicht wie eh un je

© twitter/@ManCity 10/27 Das Shirt ist wieder einfarbig in skyblue. Hose und Strümpfe wechseln im Vergleich zum Vorgängermodell wieder die Farbe

© FC Barcelona 11/27 Der FC Barcelona stellt das neue Trikot vor. Für die Präsentation haben die Katalanen offenbar keine Kosten und Mühen gescheut

© FC Barcelona 12/27 Neymar schickt sich bei der Präsentation schonmal an, ein Manga-Star zu werden

© FC Barcelona 13/27 So sieht das Trikot dann in Reinform ohne Photoshop-Schnickschnack aus

© Footy Headlines 14/27 Die Spieler von PSG gehen künftig wohl öfters zum Radsport. Der Sieg bei der Tour de France wäre mit dem gelben Auswärtstrikot zumindest sicher

© footyheadlines.com 15/27 Viel besser sehen die Heimtrikots aber auch nicht aus. Das soll das neue Leiberl für den Prinzenpark sein - mutig!

© AC Mailand 16/27 Der AC Mailand geht ganz klassisch in die neue Saison. Rot-schwarz-gestreift wie eh und je. Sieht schick aus

© getty 17/27 Auswärts geht's schlicht zu. Ganz in weiß soll aufgelaufen werden.

© Leicester City 18/27 Bei Leicester City geht man ein Jahr nach dem Titelgewinn weiterhin den klassischen Weg. Am auffälligsten ist noch der riesige Sponsoren-Schriftzug

© Leicester City 19/27 Das Torwart-Jersey ist da schon auffälliger. Neben viel Schwarz sticht neben dem Sponsor vor allem die orangene Akzentuierung heraus

© adidas 20/27 Manchester United bekommt von seinem Ausrüster ein Trikot in Anlehnung an die Class of '92 spendiert

© footyheadlines.com 21/27 Schwarz-Weiß-Malerei bei Manchester United. Auswärts wie die Nacht ...

© footyheadlines.com 22/27 ... im dritten Trikot wie Real

© FC Liverpool 23/27 Und so sieht das neue Trikot in Reinform aus. Das Rot ist im Vergleich zum Vorjahr etwas dunkler geworden und wirkt so etwas stilvoller. Zudem hält ein weißer V-Kragen Einzug

© Twitter/FC Liverpool 24/27 Der FC Liverpool feiert sein 125-jährige Bestehen und hat das neue Heimtrikot zur Saison 2017/18 präsentiert. Jordan Henderson und Emre Can scheint das gut zu gefallen

© FC Liverpool 25/27 Von der Seite erkennt man die weißen Ärmel-Enden noch besser als von vorne. Zudem werden die leichten Längsstreifen deutlich

© FC Liverpool 26/27 Ein besonderes Augenmerk liegt beim Jubiläum natürlich auf dem Logo. Dort wird noch einmal auf das 125-jährige Bestehen verwiesen