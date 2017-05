Barca-Star Messi schickte Krankl SMS

Donnerstag, 18.05.2017

Am 24. Juni feiert Lionel Messi seinen 30. Geburtstag. Aus diesem Anlass huldigt das aktuelle SPORTMAGAZIN dem vierfachen Weltfußballer mit zehn ganz persönlichen Geschichten von Persönlichkeiten, die in ihrem Leben mit dem argentinischen Superstar zu tun hatten.

Hans Krankl darf dabei natürlich nicht fehlen. Der ehemalige Torschützenkönig des FC Barcelona verrät, dass ihm Messi vor vier Jahren ein "riesengroße Freude" gemacht hat. Krankl feierte damals seinen Sechziger. "Da hat mir Lionel Messi ein persönliches SMS geschrieben: 'Alles Gute zum Geburtstag, vielen Dank für deine Tore, die du für Barcelona geschossen hast.' Eine geniale Überraschung!", erzählt der Goleador.

Krankl liebt Messi

Für ihn sei Messi der beste Fußballspieler, den er in seinem Leben gesehen hätte. "Und bitte, ich habe auch schon Pele, Maradona, Best oder Beckenbauer bewundert", so Krankl. Am 1,70 m großen Barca-Angreifer bewundere er dessen Freude und Spaß am Fußball. "Dieses Niveau erreichst du nur mit guter Laune und viel Lachen. Und trotzdem war er immer professionell und höchst konzentriert."

Neben Krankl sprechen im neuen SPORTMAGAZIN auch Jonatan Soriano, Andreas Ivanschitz und Ex-Schiedsrichter Markus Merk über ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit La Pulga. Zudem gibt es ein Interview mit Torhüter-Legende und Russland-Teamchef Stanislaw Tschertschessow. Ein SPORTMAGAZIN-Abo könnt ihr euch hier holen.

