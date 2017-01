Real Madrid entfernt Kreuz vom Wappen

Mittwoch, 25.01.2017

Ein Medienbericht der Spanischen Zeitung As sorgt in Real-Madrid-Kreisen für hochgezogene Augenbrauen: Um bei Fans im Mittleren Osten zu punkten, gab Real Madrid dem Werbepartner die Erlaubnis, das Vereinswappen für den Verkauf in verschieden Ländern im Mittleren Osten zu adaptieren. Konkret: In den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi Arabien, Kuwait, Bahrein und Oman wird kein Kreuz auf dem Real-Madrid-Wappen thronen.

Offiziell wird das Kreuz aus Rücksichtnahme auf die Bewohner der Golf-Staaten entfernt. Schon im November 2014 wurde die Idee geboren, das Kreuz aus dem Real-Wappen zu entfernen. Damals schloss Real einen Dreijahresvertrag mit der der National Bank of Abu Dhabi ab. Schon damals stellte Real eigens eine Kreditkarte vor - mit einem Wappen ohne Kreuz.

