Valentino Lazaro verletzt sich auf Asien-Tour mit Inter Mailand

Valentino Lazaro muss in seinen ersten Wochen bei Inter Mailand einen kleinen Rückschlag hinnehmen.

Wie der Klub auf Twitter bekannt gab, zog sich der ÖFB-Kicker am ersten Tag der Asien-Tour eine Zerrung am rechten Oberschenkel zu und muss deshalb in der Vorbereitungsphase vorerst eine Pause einlegen. In den nächsten Tagen sollen dann noch weitere Gesundheitschecks in Singapur erfolgen.

Der Rechtsverteidiger wechselte diesen Sommer für eine Rekordsumme von 22 Millionen Euro von Hertha BSC Berlin zum italienischen Traditionsklub Inter Mailand. Am Samstag startet Inter gegen Manchester United in das von Großklubs gespickte Vorbereitungsturnier International Champions Cup.