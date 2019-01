Leihe zu Ascoli Calcio? ÖFB-Legionär Arnel Jakupovic hat wohl neuen Verein

Die Vita des hochtalentierten ÖFB-Stürmers Arnel Jakupovic wird trotz seiner noch jugendlichen 20 Lenze immer länger. Nachdem der Stürmer beim FC Empoli nur eine Nebenrolle spielt, soll er in die italienische Serie B verliehen werden. Ascoli Calcio soll den U21-Nationalteamkicker für ein Halbjahr ausleihen wollen.

Das berichtet pianetaempoli.it. Nach Middlesborough, Juventus Turin und FC Empoli wäre Ascoli Calcio bereits Jakupovic' vierte Auslandsstation, zum Stammspieler reichte es bislang aber noch bei keinem Verein. Für die zweite Mannschaft von Empoli traf Jakupovic in vier Spielen vier Mal, am Talent mangelt es also eher nicht. Auch in 15 Einsätzen für die österreichische U21-Nationalmannschaft traf der bei der Austria ausgebildete Jungspund sechs Mal, Trainer Werner Gregoritsch überhäufte ihn des Öfteren bereits mit Lob.

Sollte es mit einem Transfer im Winter nicht klappen, könnte sich der ÖFB-Kicker spätestens bei der U21-EM im Juni in seiner aktuellen Wahlheimat in die Auslage spielen. In Italien trifft Österreich auf Deutschland, Serbien und Dänemark.

U21-EM 2019, die Gruppen: