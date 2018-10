Knaller: Zlatan Ibrahimovic steht vor einer Rückkehr zum AC Mailand

Superstar Zlatan Ibrahimovic steht laut der italienische Zeitung Corriere della Serra vor einer Ausleihe zu seinem Ex-Verein AC Mailand. Momentan steht Ibra bei Los Angeles Galaxy unter Vertrag.

Dort starten ab Oktober die Playoffs. Zlatan wäre ab Dezember bis März verfügbar. Für den italienischen Top-Klub erzielte er von 2010 bis 2012 in 61 Spielen 42 Tore. Der 37-Jährige, der übrigens am heutigen 03. Oktober seinen Geburtstag feiert, hat's immer noch drauf: so erzielte er für LA Galasy in 24 Spielen 20 Tore, lieferte sechs Scorer-Punkte. Für den strauchelnden Mailänder Großklub mit Sicherheit eine Topverstärkung. Die Truppe von Gennaro Gattuso liegt nach sechs Spielen nur auf Rang Elf der Serie A, hält bei neun Punkten.