Italien-Legionär Gucher wechselt den Verein

Freitag, 13.01.2017

Demnach entschied sich der Mittelfeldspieler zum Wechsel, nachdem er in dieser Saison lediglich viermal zum Einsatz gekommen war. In den vergangenen zwei Monaten hatte er überhaupt nicht gespielt.

Mehrere Angebote waren für Gucher von Zweitlisten eingetroffen, berichtete das Blatt. Frosinones Präsident Maurizio Stirpe hatte zu einem Wechsel des Spielers zum süditalienischen Klub Avellino gedrängt, zu dessen Präsidenten er gute Beziehungen hat. Gucher bevorzugte jedoch den Wechsel nach Vicenza.

Gucher war erstmals als 18-Jähriger im Jahr 2008 von Frosinone unter Vertrag genommen worden. 2010 wurde er an Genoa, ein Jahr später an Kapfenberg verliehen. Seit 2012 war er für Frosinone im Einsatz, in der Saison 2015/2016 auch in der Serie A.

