Kevin Danso nach Wechsel zu Southampton: "Hasenhüttl ist großartig"

Österreich hat einen weiteren Spieler in der Premier League. Defensivmann Kevin Danso wechselt vorerst für ein Jahr auf Leihbasis vom FC Augsburg zu Southampton. Das gaben die beiden Clubs am Freitag bekannt. Für Danso ist es eine Rückkehr, war er doch von seinem sechsten bis 15. Lebensjahr in England aufgewachsen.

Der Wechsel wurde zu einem Wettlauf mit der Zeit. Die Transfer-Deadline in der Premier League hatte eigentlich am Donnerstagabend um 18.00 Uhr MESZ geendet. Southampton, der Club von Trainer Ralph Hasenhüttl, soll jedoch innerhalb der Frist erfolgreich um eine Ausnahme angesucht haben, um den Deal später bekanntgeben zu dürfen. Am Ende wurden es mehr als 16 Stunden Verzögerung.

Über die genauen Transfermodalitäten vereinbarten die beiden Clubs Stillschweigen. Laut Medienberichten sollen die "Saints" aber über eine Kaufoption auf den 20-Jährigen verfügen. Danso hatte im vergangenen Winter einen bis 2024 gültigen Vertrag in Augsburg unterschrieben. Die Premier League sei seit seiner Kindheit ein Traum für ihn gewesen. "Es ist großartig, dass sich dieser nun erfüllt."

Deadline Day in England: Diese Spieler haben den Verein gewechselt © getty 1/9 Bereits am Donnerstag hat das Transferfenster in England geschlossen. SPOX zeigt, welche Neuzugänge am letzten Tag der Wechselperiode von den Premier-League-Teams verpflichtet werden konnten. © getty 2/9 DAVID LUIZ: Der Innenverteidiger wechselt innerhalb Londons vom FC Chelsea zu Arsenal. Die Gunners lassen sich die Dienste des Brasilieners etwa 8,5 Millionen Euro kosten. © getty 3/9 KIERAN TIERNEY: Könnte der neue Nebenmann von David Luiz werden. Der Linksverteidiger kommt für rund 27 Millionen Euro von Celtic Glasgow zu Arsenal. © getty 4/9 GIOVANI LO CELSO: Der Argentinier wird für ein Jahr von Betis Sevilla zu Tottenham Hotspur ausgeliehen. Die Spurs sollen sich aber eine Kaufoption für den Mittelfeldspieler gesichert haben. © getty 5/9 RYAN SESSEGNON: Auch der junge Linksverteidiger schließt sich Tottenham Hotspur an. Fulham erhält für das 19-jährige Talent eine Ablöse von rund 27 Millionen Euro. © getty 6/9 DENNIS PRAET: Der Belgier wechselt von Sampdoria Genua zu Leicester City. Für die Dienste des Mittelfeldspielers überweisen die Foxes 21 Millionen Euro nach Italien. © getty 7/9 ANDY CARROLL: Der Stürmer kehrt nach 8,5 Jahren zu seinem Jugendverein Newcastle United zurück. Der ehemalige englische Nationalspieler wechselt ablösefrei von West Ham United. © getty 8/9 ISMAILA SARR: Der FC Watford hat den senegalesischen Flügelflitzer von Stade Rennes verpflichtet. Mit 30 Millionen Euro Ablöse ist Sarr Watfords Rekordtransfer. © getty 9/9 ALEX IWOBI: Der nigerianische Nationalspieler wechselt von Arsenal zu Everton. Für den Neffen von Jay-Jay Okocha wurde eine Ablöse von rund 38 Millionen Euro fällig.

Kevin Danso: "Ich bin bereit"

Danso ist in Voitsberg in der Steiermark geboren, der Sohn ghanaischer Eltern war mit seiner Familie aber als Kind nach England übersiedelt. Seine ersten Clubs waren Reading und die Milton Keynes Dons, ehe er 2014 in den Augsburg-Nachwuchs wechselte. In Bayern reifte Danso zum Nationalspieler heran. Sechs Einsätze hat er für das ÖFB-Team bereits absolviert, sein Debüt gab er im September 2017 als 18-Jähriger in der WM-Qualifikation gegen Wales.

"Ich bin bereit für die Herausforderung", versicherte Danso bei seiner Rückkehr auf die Insel. "Ich freue mich auch darauf, mit so einem großartigen Trainer wie Ralph Hasenhüttl zusammenzuarbeiten. Er hat viele junge Spieler herausgebracht und großen Glauben an sie gezeigt. Ich hoffe, dass ich der nächste sein kann, der von ihm profitiert. Es ist eine große Chance für mich zu zeigen, was ich kann."

Hasenhüttl: "Er wird unsere Defensive verbessern"

Danso ist in der Defensive variabel einsetzbar, ist zuletzt aber primär in der Innenverteidigung zum Einsatz gekommen. "Ich bin sehr froh, dass wir Kevin zu uns gebracht haben", sagte Hasenhüttl. "Er wird unsere Optionen in der Defensive verbessern." Der ÖFB-Youngster passe perfekt ins Anforderungsprofil des Clubs. "Er ist in der frühen Phase seiner Karriere, hat aber auch schon viel Erfahrung, mit vielen bereits vorhandenen Qualitäten und dem Potenzial sich noch weiterzuentwickeln."

Southampton startet am Samstag mit einem Auswärtsspiel in Burnley in die neue Premier-League-Saison. Die vergangene Spielzeit hatten die "Saints" auf Rang 16 fünf Punkte vor den Abstiegsrängen beendet. Der Steirer Hasenhüttl, davor zwei Jahre erfolgreich bei RB Leipzig tätig, hatte das Team aus Südengland im Dezember 2018 in der Abstiegszone übernommen. Sein hoch gestecktes Saisonziel für 2019/20 ist ein einstelliger Tabellenplatz.