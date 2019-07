Österreicher Christoph Klarer mit erstem Tor für FC Southampton

Ein großes Erfolgserlebnis gibt es für den ehemaligen Rapid-Spieler Christoph Klarer, der bei seiner ersten Pre-Season-Tour für den FC Southampton einen Treffer erzielt.

Für den Innenverteidiger natürlich ein besonderes Ereignis. Bereits die Mitnahme durch Ralph Hasenhüttl auf die Pre-Season-Tour war ein Erfolg für den 19-Jährigen, der vor drei Jahren aus der Jugend des SK Rapid nach England kam.

Nun durfte er beim 4:0 Testspiel-Erfolg gegen Guangzhou Evergrande an der Seite der Profis spielen und erzielte in der 90. Minute den Schlusspunkt der Partie.

Kann sich der junge Österreicher weiter so empfehlen, rückt er möglicherweise sogar näher an die Kaderplätze für die Profis, wenn es in wenig Wochen in der Premier League wieder los geht.