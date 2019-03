Marko Arnautovic im Interview mit DAZN & SPOX: "Sie sind sauer, weil sie mich lieben"

Marko Arnautovic hat viel zu sagen. Kein Wunder, denn der Start ins Jahr 2019 verlief für den Österreicher turbulent. Über Wochen hinweg wurde er mit einem Wechsel nach China in Verbindung gebracht - und die Verhandlungen gerieten zur öffentlichen Debatte in Sozialen Netzwerken und Medien. Im Interview mit DAZN und SPOX öffnet Arnautovic den Vorhang und gibt Einblicke in sein Seelenleben.

"Ich habe mich stundenlang mit der Familie und meiner Agentur beraten", erklärt der 77-malige österreichische Nationalspieler: "Es war allein unsere Entscheidung, zu bleiben. Dann liest man natürlich, dass Vereine die Ablösesumme nicht zahlen wollten. Das ist alles falsch. Fakt ist, dass ich den Trainer und den Präsidenten angerufen und ihnen meine Entscheidung mitgeteilt habe. Jeder schaut auf Social Media und glaubt die Dinge, die dort kursieren."

Marko Arnautovic: Vom Fan-Liebling zur Hass-Figur

Statt eines Wechsel in die Chinese Super League forcierte Arnautovic schließlich eine Vertragsverlängerung und einigte sich mit West Ham auf einen neuen Kontrakt bis zum Sommer 2023. "Ich bin zu West Ham gekommen, weil der Klub ein Projekt verkörpert und weiter nach oben will. Der Klub hat viel Geld investiert, das wird sich im nächsten Jahr fortsetzen. Deshalb habe ich meinen Vertrag verlängert", begründet Arnautovic seine Entscheidung.

Spurlos gingen die vergangenen Wochen und Monate an dem 29-Jährigen dennoch nicht vorüber. "Wenn es nicht so gut läuft, dann heißt es schnell: 'Der Arnautovic will nicht mehr für uns spielen'", führt Arnautovic aus: "Ich verwandelte mich vom Fan-Liebling zu einem Spieler, der von einzelnen Fans gehasst wird." Ganz schnell sei das passiert, doch er akzeptiere das.

Die besten Sprüche von Marko Arnautovic © GEPA 1/19 Auf dem Platz ist Marko Arnautovic Leistungsträger, aber auch abseits des Fußballs liefert er stets das eine oder andere Schmankerl. SPOX hat seine besten Sprüche gesammelt - ohne Anspruch auf Vollständigkeit. © GEPA 2/19 "Sobald etwas gut geht, bin ich der Gott von Österreich und Weltklasse. Aber sobald ich ein Feuerzeug auf den Boden fallen lasse, und die Medien sehen das, dann reden gleich alle von einer Explosion." © GEPA 3/19 "Trainer, ich schwöre bei meiner Mutter, ich gehe schlafen, ich bin fit, ich bringe Leistung, ich mache Tor, ich mache Vorlage." (Arnautovic im Gespräch mit dem Ö3-Callboy, der sich als Didi Constantini ausgab) © GEPA 4/19 "Hallo, wie geht's? - Mir geht's gut! - Was machst? - Nichts." ( Arnautovic auf die Frage, was er in der Vorbereitung auf das Aserbaidschan-Spiel mit dem Teamchef besprochen hat) © GEPA 5/19 "Wenn man einem Fußballer den Ball weg nimmt, ist das wie ein Tod." (Arnautovic über seine Suspendierung in Bremen) © GEPA 6/19 "Ich bin aus Enschede gekommen. Da, wo ich gewohnt habe, waren Kühe und Pferde. Ich habe auf dem Land gelebt. Dann fliegst du ab, landest und auf einmal bist du in einer Großstadt mit Fashion Weeks, Top-Restaurants, Top-Klubs, alles mit 19." © GEPA 7/19 "David (Alaba, Anm.) ist ein lieber, netter Junge. Er ist ja der Engel von Österreich, nicht der Badboy." © GEPA 8/19 "In Bremen war ich mit jedem gut, da hat mich auch keiner gehasst. Außer vielleicht die Medien." © GEPA 9/19 "Man kann sich nicht mehr das leisten, was man sich vorher geleistet hat. Ich habe eine große Verantwortung. Die Kids werden älter, können irgendwann Zeitung lesen und googeln, was der Papa so getrieben hat." © GEPA 10/19 "Man kann sagen, Marcel Koller ist der Vater einer Familie, und wir als Kinder harmonieren gut." © GEPA 11/19 "Ich verdiene so viel, ich kann dein Leben kaufen." (Arnautovic zu einem Polizisten) © GEPA 12/19 "Für mich auch Mahlzeit." (Arnautovic eröffnet die PK vor dem Russland-Spiel) © GEPA 13/19 "Ich kenne keinen Schiedsrichter auf dieser Welt." © GEPA 14/19 "Die Russen kommen und sagen, wir waren bei der WM und ihr im Urlaub." © GEPA 15/19 "Bei mir wird oft genug eine Ameise aus einem Elefanten gemacht." © getty 16/19 "Ist eigentlich Pizza noch bei Bremen?! Puh, mit 38 würde ich mich glaube ich in der Verteidigung aufstellen. Da ist nichts mehr mit Sturm." (Bei der Antritts-PK bei West Ham) © getty 17/19 Über Kritiker in den Sozialen Medien: "Das sind Leute, die kein Leben, keine Arbeit und keine Ahnung haben. Sie sitzen halt vor dem Laptop. Mir ist das wurscht, sollen sie." © getty 18/19 Über sein erstes Spiel in Stoke-on-Trent nach seinem West-Ham-Wechsel: " Sogar Kinder sagten furchtbare Dinge über mich. Ich dachte: Haben eure Eltern euch keine Intelligenz mitgegeben?" © getty 19/19 "Er liebt mich definitiv mehr als ich ihn liebe!" Marko Arnautovic scherzt über seine Bromance zu West-Ham-Kapitän Mark Noble.

Marko Arnautovic kontaktierte West-Ham-Fans persönlich

Während des Transferfensters im Jänner, als die Gerüchte um seine Person heiß liefen, versuchte Arnautovic die Wogen zu glätten und kontaktierte Anhängers der Hammers persönlich. "Wenn ich bei West Ham ein Ergänzungsspieler wäre und nach China wechseln wollte, würde keiner etwas dagegen sagen. Dadurch, dass ich als Führungsspieler über das Angebot aus China nachdachte, wurde ich plötzlich zu einem schlechten Menschen. Einen Tag bist du top, am nächsten aber schon ein Flop - für jeden. Daher suchte ich den Kontakt zu einigen Fans und rief sie an", sagt Arnautovic.

Er habe keine 60.000 Menschen anrufen können, erklärt Arnautovic, weil er damit in zwei Jahren noch nicht fertig gewesen sei. "Aber ich suchte mir eine Handvoll Fans raus, die mir blöde Nachrichten auf Instagram schickten und fragte sie nach ihrer Nummer, um mit ihnen zu sprechen. Ich glaube, das hat noch kein Spieler der Welt getan. Sie konnten es zunächst nicht glauben."

Am Handy habe er so einigen Fans seine Meinung bezüglich der brisanten Thematik gesagt und dadurch durchaus ein Umdenken bewirkt. "'Hör zu, ich bin ein Mensch - genauso wie du. Und ich respektiere dich, genauso wie ich will, dass du mich respektierst. Und jetzt kannst du mir all die schlimmen Dinge sagen, die du mir geschrieben hast.' Und ich stellte ihnen eine zentrale Frage: 'Was machst du, wenn du in deinem Job ein besseres Angebot bekommst? Lehnst du sofort ab?' Sie haben die Frage verneint. Sie zeigten Verständnis für die Situation."

Marko Arnautovic über Kabinen-Gerüchte: "Das ist völliger Unsinn"

Dass Arnautovic mit den Gedanken gespielt hatte, West Ham für China den Rücken zuzukehren, damit ist der Wiener immer offen umgegangen. Dass er mit seinem "Fast-Transfer" in die Super League aber die Kabine der Hammers gespalten und für Unruhe innerhalb der Mannschaft gesorgt habe, weist Arnautovic vehement von sich.

"Das ist völliger Unsinn. Ich hatte mit keinem Spieler Stress. Sie wissen ja auch, wie dieses Fußballbusiness funktioniert. Mir wurde vorgeworfen, ich hätte mich geweigert, zu spielen. Das ist einfach nicht wahr und eine komplette Lüge", so Arnautovic, der im Jänner vier Premier-League-Spiele verpasste.

"Es war die Entscheidung des Trainers, mich nicht in den Kader aufzunehmen. Aber ich war es, der die ganzen negativen Nachrichten bekam. Einzelne Fans forderten meinen Rauswurf, oder die Strafversetzung in die U23. Es ging auch in Richtung Drohungen: Sie wünschten mir einen Beinbruch. Okay, das ist Social Media - ich verstehe die Emotionen. Sie sind sauer, weil sie mich lieben."

In den kommenden Monaten will Arnautovic wieder jene Form erreichen, die ihn in den vergangenen Monaten so begehrt und zu einem so wichtigen Spieler für West Ham gemacht hatte. "Auch in diesem Jahr werde ich wieder auftrumpfen. Viele halten mich mit meinen 30 Jahren für zu alt. 30 ist aber nur die Zahl, die auf dem Papier steht", so Arnautovic, der am 19. April seinen runden Geburtstag feiert. "Dass die Leute von einer Formkrise sprechen, ist ein kompletter Schwachsinn. Egal, welche Verteidiger mir gegenüberstehen: Diese sollen sich besser vor mir fürchten. Ich werde mir immer treu bleiben. Bei mir gibt es kein Tief."