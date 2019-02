Portugals Nationalstürmer Nelson Oliveira erlitt tiefe Schnittwunden

FC Reading-Stürmer Nelson Oliveira erlitt beim Championship-Duell mit Aston Villa tiefe Schnittwunden im Gesicht.

Aston-Villa-Verteidiger Tyrone Mings stieg dem 17-fachen Nationalspieler Portugals nach einem Zweikampf unabsichtlich aufs Gesicht. Oliveira musste lange behandelt werden und wurde anschließend ins Krankenhaus transportiert.

Im Spital zeigte der 27-Jährige schließlich via Selfie seine tiefen Schnittwunden im Gesicht. Nach Schlusspfiff zeigte Mings Mitleid, twitterte: "Es tut mir unendlich leid, sorry Oliveira! Ich hoffe er ist okay."

Die Partie endete schließlich mit 0:0. Ein Rückschlag für Aston Villa im Rennen um die Play-Off-Ränge, Reading rückt im Abstiegskampf dem rettenden Ufer um einen Punkt näher. Ein Zähler fehlt auf Rotherham United (Rang 21.).