"Er ist ein Top Mann": Ralph Hasenhüttl verzaubert Southampton

Acht Premier-League-Spiele, vier Mal durfte Hasenhüttl mit seinen Jungs bereits jubeln, auch ein Remis gegen den großen FC Chelsea steht bereits zu Buche. Was am Anfang wie ein Himmelfahrtskommando wirkte, scheint sich schließlich zu einer richtigen Liebesgeschichte zu entwickeln. Ralph Hasenhüttl verzaubert den FC Southampton.

Der Sieg am heutigen Samstag gegen den FC Everton (2:1) räumt nun wirklich alle Zweifel zur Seite. Hasenhüttls Elf ließ im gesamten Spiel lediglich drei Torschüsse der Kontrahenten aus Liverpool zu, in der Offensive präsentierte sich vor allem der davor von den Fans bereits geschasste James Ward-Prowse einmal mehr unwiderstehlich.

FC Southampton: Fans wollen Hasenhüttl-Statue

Der ehemalige Leipzig-Coach schaffte es in wenigen Wochen aus einem fixen Absteiger eine teilweise überragend spielende Premier-League-Mannschaft zu formen. Eine Leistung, vor der die Southampton-Fans den Hut ziehen. In den fannahen Internet-Foren überschlagen sich die Komplimente, manche Fans plädieren gar für eine Hasenhüttl-Statue. Nick Illingsworth vom Southampton-Fanzine The Ugly Inside sagte dem deutschen Fußballmagazin 11Freunde: "Er macht unsere Spieler fitter, aber mehr als das ist die Mannschaft jetzt motivierter und steht voll hinter ihm.

So sei dem Erfolgslauf der Hasenhüttl-Jungs keine Grenzen gesetzt. Als Tabellen-Fünfzehnter darf sich der FC Southampton langsam, aber sicher nach oben orientieren. Die Fans träumen zumindest schon von mehr.