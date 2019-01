Premier-League-Klub Huddersfield interessiert sich für Peter Stöger

Ex-Austria-Wien-Trainer Peter Stöger winkt ein Engagement in der Premier League: Wie englische Medien berichten, könnte der Österreicher den Trainer-Job bei Huddersfield übernehmen. Trainer David Wagner zog sich Anfang der Woche zurück, um eine Pause "von den Strapazen des Fußballs zu nehmen".

Nun suchen die Terriers Händeringend nach einem neuen Cheftrainer. Reservetrainer Mark Hudson wird die Mannschaft zunächst interimistisch betreuen, der Vertrag von Wagner wurde "nach Absprache mit dem Vorstand in beiderseitigem Einvernehmen" aufgelöst.

Stöger hat bereits mehrmals angekündigt, nach seinem Aus in Dortmund erst 2019 wieder einen Trainerjob übernehmen zu wollen. Als Wunschziel gab der 52-Jährige stets England an. Sollte es zu einem Engagement kommen, wäre Stöger nach Ralph Hasenhüttl der zweite österreichische Trainer in der Premier League.