Moritz Bauer vor Premier-League-Comeback? Wolverhampton zeigt Interesse

Moritz Bauer hat offensichtlich gute Chancen, in die Premier League zurückzukehren. Der Rechtsverteidiger, der derzeit bei Stoke City in der Championship auf dem Abstellgleis steht, wird mit den Wolverhampton Wanderers in Verbindung gebracht.

Wie der Telegraph berichtet, könnte Bauer bis zum Sommer an den Tabellen-11. der Premier League verliehen werden. Dort soll er mit Matt Doherty um den Platz in der Fünferkette von Trainer Nuno Santo kämpfen.

Bauer absolvierte bei Stoke in dieser Saison lediglich drei Ligaspiele, drei Mal kam er in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Er war im Jänner 2018 von Rubin Kazan für über sechs Millionen Euro verpflichtet worden und hat noch einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2023.

Stoke hatte in der vergangen Woche Trainer Gary Rowett entlassen. Dessen Nachfolger, Nathan Jones, sprach davon, allen Spielern eine Chance geben zu wollen. Prompt saß Bauer am vergangenen Spieltag immerhin auf der Ersatzbank.