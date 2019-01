Marko Arnautovic mit Botschaft an West-Ham-Fans: "Hört nicht auf die Anderen"

Marko Arnautovic hat sich in den sozialen Medien mit einer Nachricht an die Fans von West Ham gerichtet. Darin stellte der ÖFB-Teamspieler klar, wieder mit vollem Enthusiasmus für die Hammers spielen zu wollen und wandte sich mit einer Bitte an die Anhänger des Londoner Klubs aus der Premier League.

"Ich bin froh, wieder zurück zu sein. Meine Entscheidung, die ich getroffen habe, macht mich glücklich. Jetzt kann ich es kaum erwarten, wieder vor euch spielen zu dürfen", sagte Arnautovic. "Ich werde am Dienstag beim Auswärtsspiel gegen Wolverhampton wieder dabei sein, und werde alles für euch geben."

Und weiters betonte der 29-Jährige: "Hört darauf, was dieser Verein sagt oder ich selbst sage. Hört nicht auf die anderen Leute, die nicht im Verein sind."

Marko Arnautovic bleibt bei West Ham bis 2023

Nach wochenlangen Spekulationen um einen möglichen Wechsel nach China - verbunden mit einem offensichtlich deutlich höheren Gehalt - gab Arnautovic am Freitagabend den Verbleib bei West Ham bekannt. Am Samstag kündigte der Klub zudem eine Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr an. Sein neuer Kontrakt läuft bis Sommer 2023.

Die Reaktionen der Hammers-Fans auf Twitter fielen durchwachsen aus. "Das ist ein Desaster", war ebenso zu lesen wie "Wir werden dich nur daran messen, was du auf dem Fußballplatz machst".