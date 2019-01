Kommt Maxi Gomez? West Ham hat hochkarätigen Ersatz für Marko Arnautovic im Auge

Marko Arnautovic' ausdrücklicher Wunsch nach China zu wechseln ist längst kein Geheimnis mehr. Klar ist aber auch: West Ham will sich einen Abgang seines Schlüsselspielers ausreichend vergüten lassen. Von Summen bis zu 50 Millionen Euro ist die Rede - für einen 29-Jährigen durchaus saftig.

Laut Sky Sports bereiten sich die Hammers schon auf einen Abgang des Wieners vor. Und haben dabei hochkarätigen Ersatz im Auge: Celta-Vigo-Stürmer Maxi Gomez. Der 22-jährige Stürmer aus Uruguay hält in der laufenden Saison bei neun Toren und fünf Vorlagen in 17 Spielen und erzielte in der abgelaufenen Spielzeit sogar 18 Treffer in der Primera Division.

West Ham spielt in die Karten: Gomez besitzt eine Ausstiegsklausel über 50 Millionen Euro. West Ham würde also die etwaigen Einnahmen für Arnautovic volley in Gomez investieren. Aber nicht nur dem Traditionsklub aus London wird Interesse an Gomez nachgesagt - auch der FC Barcelona soll ein Angebot auf der Suche nach einem Back-Up für Luis Suarez prüfen.