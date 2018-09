Wie gewinnt man mit Simpson, Morgan, Huth und Fuchs die Premier League? – Robert Huth mit genialer Antwort

An das Fußballmärchen von Leicester City erinnert man sich gerne zurück. Der sensationelle Meistertitel der Foxes in der Premier League ging als eine der größten Underdog-Storys in die Sportgeschichte ein.

Wie unglaublich dieser Titel aus dem Jahr 2016 auch heute noch erscheint, zeigt die Frage, die sich Chris Kamara stellt: Wie gewinnt man die Premier League mit einer Viererkette bestehend aus Danny Simpson, Wes Morgan, Robert Huth und Christian Fuchs?

Der Sky-Moderator stellt sich diese Frage aber nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern konfrontierte mit Huth einen Spieler aus diesem Quartett direkt damit.

Die Antwort des Deutschen folgte aber prompt und überzeugend. "Kante", schmunzelte Huth schlagfertig.