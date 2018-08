Marko Arnautovic: Neue Details in möglichem Transfer-Deal

Aktuell weilt Österreichs wohl bester Kicker Marko Arnautovic mit seinem Verein West Ham United auf kurzem Trainingslager in Kitzbühel. Die Hammers absolvierten ein Testspiel gegen den FSV Mainz (1:1, 6:5 nach Elfern) und badeten sich im Blitzlichtgewitter und unter Autogrammjägern. Der Begehrteste: Marko Arnautovic. In jeglicher Hinsicht.

Denn die Wechselgerüchte um den 29-jährigen ÖFB-Teamkicker reißen nicht ab, neben Manchester United soll auch AS Roma interessiert sein. Die Krone bringt nun eine Summe ins Spiel: 70 Millionen Euro will West Ham für Arnie. Einen Batzen Geld, den die Hammers gar nicht so schlecht brauchen könnten: 95 Millionen investierte der Tabellen-13. der abgelaufenen Premier League in den Kader, führte eine Runderneuerung durch. Das Verscherbeln des Tafelsilbers würde den Londonern dabei ganz gut in den Kram passen.

Nach dem Testspiel in Schwaz posierte Arnautovic artig für Selfies, schrieb Autogramme. Im West-Ham-Trikot. Noch.

Marko Arnautovic: Leistungsdaten der letzten 6 Saisons