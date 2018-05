Medien: Marko Arnautovic soll Manchester United über 57 Millionen Euro kosten

Friendlies England -

In den vergangenen Tagen wurden die Gerüchte lauter: Manchester United soll an einer Verpflichtung von West-Ham-United-Stürmer Marko Arnautovic interessiert sein. Das berichtete der italienische Transferexperte Gianluca di Marzio am letzten Donnerstag.

Gerüchte, die jetzt auch Sky aufgreift. Laut den Quellen des englischen TV-Senders sei Manchester United tatsächlich an dem Österreicher dran, der Transfer würde dem Traditionsklub über 57 Millionen Euro kosten.

Kein Wunder - seit West Ham Arnautovic ab dem 16. Spieltag ins Sturmzentrum stellte, erzielte er immerhin elf Treffer. Ob der Manchester-Klub aber tatsächlich eine Summe wie diese für einen 29-jährigen Spieler bereitstellen würde, bleibt zu hinterfragen.

Zuletzt versuchte Arnautovic noch Tempo aus den Gerüchten zu nehmen. "Ich habe nichts gehört und konzentriere mich voll auf West Ham", betonte Arnautovic.

Und weiter: "Was die Medien schreiben, schreiben sie sehr gerne. Da schreibt ein Hans Franz in die Zeitung und die ganze Welt übernimmt das. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen."

Marko Arnautovic: Leistungsdaten in der Premier League